Стало известно об ударе HIMARS по российскому городу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили американскими ракетамы HIMARS по Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Целью двух выпущенных по России ракет стал город Рыльск, отмечает канал.
Стало известно о еще одном сбитом над Сумской областью истребителе F-16
За последние дни Рыльск не первый раз становится целью атак ВСУ. Так, в конце мая город был атакован украинскими беспилотниками. Очевидцы сообщили о серии взрывов, после чего в одном из районов начался пожар.