Стало известно об ударе HIMARS по российскому городу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили американскими ракетамы HIMARS по Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Целью двух выпущенных по России ракет стал город Рыльск, отмечает канал.

Стало известно о еще одном сбитом над Сумской областью истребителе F-16

За последние дни Рыльск не первый раз становится целью атак ВСУ. Так, в конце мая город был атакован украинскими беспилотниками. Очевидцы сообщили о серии взрывов, после чего в одном из районов начался пожар.