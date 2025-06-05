Стало известно о еще одном сбитом над Сумской областью истребителе F-16

Стало известно об еще одном сбитом над Сумской областью американском истребителе F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

© Lenta.ru

«Сообщается, что еще один истребитель F-16 был сбит российскими самолетами в районе Сум», — говорится в публикации.

О том, где, когда и как был сбит борт, не уточняется.

Ранее в ВСУ признали превосходство российских истребителей над F-16. По словам представителя украинских Воздушных сил Юрия Игната, у России есть самолеты, которые лучше распознают цели, и ракеты, которые стреляют дальше.