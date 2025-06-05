На Украине заговорили о новом плане ударов по территории России

На Украине заявили о необходимости в течение 100 дней разработать и внедрить обновленный план ударов дронами вглубь территории России. Об этом сообщил новый командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Броуди.

«Запаздывающее, но стремительное становление рода войск», — подчеркнул командир ВСУ.

Его слова передает «Лента». По словам «Мадьяра», после вступления в должность он предложил план действий, включающий внедрение «12 слоев влияния» на фронте.

Эта мера предусматривает усиление подразделений радиоэлектронной борьбы, дистанционного минирования и групп по противодействию операторам российских беспилотников. Броуди также выступил за реформу снабжения и управления подразделениями, а также за масштабирование опыта проекта «Линия дронов» на другие части ВСУ. Подробности плана ударов вглубь России он не раскрыл из соображений секретности.

В конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц предоставил Украине разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России. Впоследствии министерство обороны Германии объявило о заключении соглашения с Киевом, предусматривающего финансирование производства вооружения с большой дальностью действия на территории Украины. Одновременно было сообщено о выделении примерно пяти миллиардов евро на военную поддержку, в том числе на поставки систем противовоздушной обороны и необходимых для них комплектующих.