ВКС России сбили трезубец со здания администрации в Херсоне

В результате авиаудара по зданию областной администрации в Херсоне от его фронтона отвалился государственный герб Украины, а вместе с крышей исчез и стоявший на ней флаг.

Оперативные службы города опубликовали фото главного входа в администрацию, перед которым валяется расколотый пополам двухметровый бетонный медальон с трезубцем.

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Ведущая к дверям лестница завалена каменным крошевом.

Напомним, утром 5 июня в здание херсонской ОГА одна за другой прилетели три авиабомбы ФАБ-500 УМПК. Они снесли кровлю и часть фасада, отчего четырехэтажная постройка приобрела "надкушенный" вид.

Следом был нанесен второй удар, ФАБ-1500 и ФАБ-500. Новые взрывы разрушили здание до первого этажа.