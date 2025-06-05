Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Американский президент Дональд Трамп назначил новым главкомом объединенных сил НАТО и главой европейского командования Вооруженных сил (ВС) США Алексуса Гринкевича. Об этом сообщает Пентагон.

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Отмечается, что в настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3). В Пентагоне также указали, что назначение утверждено при поддержке альянса.

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«НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим», — уточнили в американском Минобороны.

Ранее пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе занимал американский генерал Кристофер Каволи.