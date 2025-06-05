ФРГ закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35

Газета.Ru

Германия намерена закупить у Норвегии крылатые ракеты воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для использования на истребителях F-35. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на информацию от министерства обороны Норвегии.

ФРГ закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35
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Контракт на приобретение ожидается до конца первой половины 2025 года. По данным агентства, стоимость сделки составит около 6,5 млрд норвежских крон (€560 млн). Бундестаг уже одобрил данный проект.

Норвегия, как предполагается, закупит ракеты у компании Kongsberg по запросу Германии, а затем эти ракеты будут установлены на 35 истребителях F-35, которые Германия приобретет у США.

Согласно норвежским источникам, Германия станет пятой страной после Норвегии, Японии, Австралии и США, покупающей ракеты Joint Strike Missile.

Ракеты JSM были разработаны норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace в сотрудничестве с американской Raytheon Missiles & Defense. Это современные ракеты, специально адаптированные для F-35, которые способны обнаруживать и поражать хорошо защищенные цели как на воде, так и на суше на больших расстояниях с высокой точностью.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал с украинским коллегой Рустемом Умеровым договор об инвестициях в производство дальнобойного оружия на Украине.