С украинцев начали требовать взятки за выдачу тел погибших военных ВСУ

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены давать взятки, чтобы им выдали тела их погибших родственников. Об этом сообщил экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко в беседе с RT.

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По его информации, размер взятки составляет до 10 тысяч долларов (около 785,5 тысяч рублей). Кроме того, взятки приходится давать и для того, чтобы получить положенные за погибшего бойца выплаты от государства. Он отметил, что всего за время конфликта погибло более миллиона солдат, а выплаты получили максимум 65 тысяч семей.

Стало известно, кто приказал не забирать тела убитых украинских военных

«Средств на выплаты нет, а Украине сейчас не хочется этим заниматься и признавать реальное положение дел», — рассказал Телиженко.

По его словам, Западу не выгодно финансировать эту статью расходов, так как его главная цель — оплачивать продолжение конфликта.

Ранее Украина отказалась принимать от России тела военных ВСУ в ходе обмена.