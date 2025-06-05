На Украине рассказали о выдающих себя за СБУ россиянах

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о «новой тактике российских спецслужб»: российские агенты якобы выдают себя за сотрудников СБУ, связываясь с украинцами в соцсетях. Об этом сообщает Le Monde.

В СБУ утверждают, что сотрудники российских спецслужб дают украинцам задания, которые те должны выполнить «в интересах украинского государства». В СБУ отметили, что эта методика «операций под чужим флагом» до сих пор не применялась российской стороной.

В украинской спецслужбе заявили, что за последние недели было зафиксировано несколько случаев вербовки. По данным СБУ, от украинцев также требуют устанавливать на свои телефоны программное обеспечение, с помощью которого можно вести слежку за владельцем гаджета.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что спецслужбы Украины ведут активную работу в российском интернет-пространстве, в том числе в соцсетях и мессенджерах. Она подчеркивала, что вербовщики провоцируют молодых людей на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, пользуясь их неопытностью.

В конце мая ТАСС сообщало со ссылкой на данные ФСБ, что сотрудники украинских спецслужб, которые склоняли молодых людей к поджогам в РФ, от имени МВД угрожали привлечь их родителей к уголовной ответственности за госизмену.