Раскрыта связь между оккультизмом и атакой Киевом российских аэродромов

Депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал запретить продажу магических товаров и оказание магических услуг после нападения Киева на военные аэродромы России при помощи спрятанных в фурах дронов.

Ранее сообщалось, что Артем Тимофеев, который является одним из главных фигурантов в деле о нападении на аэродромы, оказался мужем некой Екатерины, которая позиционировала себя в Сети, как ведьма.

Как отметил депутат в интервью порталу News.ru, в России необходимо законодательно ограничить пропаганду оккультизма, запретить продажу магических товаров и ужесточить контроль за контентом, связанным с колдовством.

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По мнению Иванова, подозреваемый в организации теракта "был связан с темными силами через свою супругу-ведьму", при этом в России на каждом углу продают ритуальные свечи, а по телевидению учат проводить обряды.

Это, подчеркнул депутат, "рано или поздно это приводит к трагедиям".