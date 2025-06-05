Ми-28НМ поразил БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.