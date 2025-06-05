«Восстановить сдерживание»: Пентагон заявил о планах переместить силы в Азию

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о планах Вашингтона пересмотреть размещение своих сил по всему миру и «восстановить сдерживание» в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Reuters.

Хегсет принял участие во встрече министров обороны НАТО, прошедшей в Брюсселе 5 июня. После встречи он заявил, что единственным «ответственным вариантом» для США станет постоянный пересмотр размещения своих сил в разных регионах «в реальном времени».

Хегсет подчеркнул, что оборонная стратегия США предусматривает защиту южной границы страны и «перемещение» в Индо-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что Штаты стремятся «распределить бремя сдерживания».

«Америка не может и не должна быть одновременно повсюду», - заявил глава Пентагона.

Ранее Хегсет выразил уверенность, что члены НАТО подпишутся под требованием президента США Дональда Трампа о значительном увеличении расходов на оборону. Хегсет отметил, что новый шаг должен быть согласован к саммиту НАТО в конце июня.

Ранее Трамп потребовал, чтобы союзники по НАТО увеличили инвестиции в оборону до пяти процентов от ВВП вместо текущего показателя в два процента. Как заявили Reuters европейские дипломаты, в ЕС понимают, что увеличение расходов на оборону - это цена за «сохранение США на борту».