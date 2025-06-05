Бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй заявил, что весь мир ждет ответа России на недавние украинские атаки, так как этот ответ может затронуть страны НАТО. Отрывок выступления Галлоуэя опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Президент США Дональд Трамп 4 июня сообщил о своем разговоре с главой России Владимиром Путиным. Они обсудили украинский кризис и ядерную сделку с Ираном. Трамп назвал разговор хорошим, но отметил, что эта беседа не приведет к «немедленному миру». По его словам, Путин предупредил, что будет вынужден дать ответ на атаку украинских беспилотников по аэродромам РФ.

«Мир ждет этого ответа, затаив дыхание. Будет ли он ядерным? Будет ли это «Орешник»? Будет ли это атака на центры принятия решений? На саму армию Украины? Будет ли это то, чего мы еще никогда не видели? Может, это коснется не только Украины, но и НАТО?» - так заявление Трампа прокомментировал Галлоуэй.

Он выразил уверенность, что Украина готовила эту атаку при содействии стран НАТО. По словам Галлоуэя, атака опиралась на информацию со спутников, которых у Киева нет.