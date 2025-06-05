Раскрыто, что Москва готовит в Сумах: эвакуация уже объявлена

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал информацию о том, что российские войска приблизились к городу Сумы на расстояние 20-22 км, чтобы позволяет использовать по обороняющим областной центр украинским военным артиллерию и FPV-дроны.

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По словам эксперта, российские военные будут применять по позициям ВСУ в Сумах артиллерийские орудия «Гиацинт», «Мста» и другие. При этом, как отметил он в интервью порталу News.ru, залезать в город и увязываться в бои - опасно увеличением потерь. Поэтому Сумы "будут охватывать и перерезать пути подвоза боеприпасов и всего остального".

В свою очередь политолог Александр Перенджиев допустил, что Сумы могут быть освобождены в течение летней кампании. При этом он объяснил, что для российских военных важнее раз и навсегда покончить с вражеской логистикой. По словам эксперта, Сумы являются крупным узлом, через который идут пути на более мелкие логистические центры и вся эта база используется ВСУ.