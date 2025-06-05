По данным Телеграм-канала Mash, около шести десятков бойцов ВСУ пытались прорваться в Курскую область в районе села Гуево.

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В сообщении говорится, что украинские военные не стали использовать технику, так как у Горнальского монастыря и реки Псел очень сложный рельеф местности.

Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ вступили в бой с украинским подразделением и рассеяли его. Теперь по остаткам группы работают операторы беспилотников.

Названы сроки восстановления железной дороги в Курской области

Накануне ВСУ попытались прорвать границу в Курской области в районе Теткино. Российские военные отразили все пять атак.