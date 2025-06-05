СМИ сообщили об ударе «чугунием» по объекту в центре Херсона

Портал «Царьград» рассказал об ударе по объекту в центре Херсона, находящегося под контролем Украины. Как отмечает издание, результатом удара стала «зияющая дыра ровно там, где должен был развеваться украинский флаг».

Издание отмечает, что речь может идти о прямом попадании «чугуния» - авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции. По данным «Царьграда», в Telegram-каналах начали называть эту атаку «ударом по центрам принятия решений».

Издание отметило, что этому предшествовали удары ВСУ по находящимся под контролем России районам Херсонской области. РИА Новости сообщало ссылкой на источник в экстренных службах, что ВСУ за последние сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области.

По данным агентства, ударам подверглись восемь населенных пунктов региона: Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.