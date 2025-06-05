"Танки, ракеты, миллиарды": Германия бросит против России все
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель назвала безумными планы канцлера Германии Фридриха Мерца направить на борьбу с Россией на Украине еще больше вооружений и миллиарды долларов из немецкого бюджета.
Как отметила Вайдель в интервью Youtube-каналу Mario Nawfal, Мерц действительно планирует это сделать. По ее словам, немецкое правительство намерено отправить на Украину "танки, ракеты, миллиарды долларов" с целью борьбы с Россией.
"Вы понимаете, насколько это безумно?", - задала вопрос Вайдель, отметив, что все это происходит в то время, как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня.