Писториус высказался о возможных поставках ракет Taurus Киеву

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что у него нет новых данных о возможных поставках ракет Taurus Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

Писториус ответил на вопросы журналистов 5 июня перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе. Одна из журналисток спросила его, приняты ли какие-либо решения по поставкам Taurus.

«Ничего нового по этому вопросу», - ответил Писториус.

Он рассказал журналистам, что НАТО хочет значительно расширить свои оборонные возможности. По словам министра, для того, чтобы Германия могла внести свой вклад в эту цель, ее армии необходимо до 60 тысяч новых солдат.

Писториус добавил, что в немецкой армии сформируют новые крупные подразделения и полностью оснастят их. Основу для этого Германия уже заложила, освободив оборонные расходы от «долгового тормоза».

«Время, когда мы жаловались на недофинансирование прошлых десятилетий, прошло», - подчеркнул министр.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. По его словам, ВСУ получили разрешение атаковать этим оружием военные объекты на территории России.

Стало известно, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus

Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад. В Кремле заявили, что это идет вразрез со стремлениями к урегулированию.

Издание Politico рассказало, что Мерца раскритиковали в его собственной партии из-за неясных заявлений по поводу поставок ракет Taurus Украине. Как отмечает издание, слова Мерца о дальнобойных ударах ВСУ были интерпретированы как анонс поставок Taurus Киеву. Однако канцлер «пошел на попятную», заявив, что его комментарии касались «того, что происходило в течение нескольких месяцев».