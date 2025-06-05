В Минобороны России назвали потери ВСУ с начала СВО

Министерство обороны Российской Федерации перечислило количество военной техники и вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженное или отобранное российскими подразделениями с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Соответствующие данные приводит пресс-служба оборонного ведомства.

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Так, в течение трех лет украинская армия в общей сложности потеряла 663 самолета, 283 вертолета, 61470 беспилотников, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 766 танков и других боевых бронированных машин, 1568 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 743 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 485 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также министерство обороны РФ сообщило, что расчеты центра «Рубикон» уничтожили блиндаж ВСУ, в котором укрывались не менее восьми украинских военнослужащих.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.