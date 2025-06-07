В Херсонской области за сутки зафиксировали более 40 обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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По словам источника агентства, ночью были зафиксированы 22 обстрела. Еще 23 удара украинские военные нанесли в светлое время суток. При этом для атак они использовали ствольную артиллерию.

«Всего за день под огонь попали шесть населенных пунктов», — подчеркнули в экстренных службах.

Атакам подверглись Каховка, Алешки, Новая Маячка, Ольгинка, Новая Каховка и Старая Маячка.

3 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 227 тыс. жителей региона остались без электроснабжения из-за атак со стороны ВСУ. Как он рассказал, в результате обстрела в Херсонской области произошло отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой — Мелитополь». Обесточенными оказались 288 населенных пунктов.

На следующий день в регионе после атаки со стороны ВСУ была обесточена подстанция «Новотроицкое». Без света остались около 120 тыс. человек, проживающих в 192 населенных пунктах.

5 июня Сальдо сообщил, что в ряде округов Херсонской области восстановили энергоснабжение. Однако два округа — Верхнерогачикский и Великолепетихский — частично оставались без света.