Российские войска постепенно продвигаются в Сумской области, расширяя защитную зону для предотвращения атак на российские регионы. Какова обстановка в районе границы между Сумской и Курской областями 5 июня, разбиралось издание News.ru.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что сейчас военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Путин отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины.

На Сумском направлении к 5 июня российской армии удалось динамично продвинуться к населенному пункту Хотень, отмечает Telegram-канал Condottiero.

«Штурмы ВДВ творят лютые чудеса», - говорится в сообщении.

А Telegram-канал «Рыбарь» обратил внимание на то, что российские бойцы взяли под контроль Кондратовку, что позволило расширить зону безопасности вокруг курского приграничья.

«Подразделения ВС РФ закрепились в северной части Кондратовки, продолжая интенсивную обработку оборонительных позиций противника в центральной и южной частях населенного пункта. Это позволяет укрепить свои позиции и постепенно ослаблять сопротивление противника», - пишет «Донбасский партизан».

В свою очередь военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прогнозирует, что Сумы, являющиеся важным логистическим узлом, через который идет снабжение украинской группировки войск, атакующей Брянскую, Курскую и Белгородскую области России, могут быть освобождены уже к осени.

«Может быть, сможем взять город даже в течение летней кампании - как пойдет. Но здесь важно, что нам противопоставит Украина - какое будет сопротивление, какие силы Киев бросит на оборону», - пояснил он.

Эксперт отметил, что через Сумы идут дороги на другие, более мелкие логистические центры и «важно раз и навсегда покончить со всей этой вражеской логистикой, чтобы создать буферную зону».