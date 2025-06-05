Скандинавские страны и Канада выделят Киеву $490 млн на вооружение

Несколько стран, среди которых Дания, Норвегия, Швеция, Канада и Исландия, готовятся к выделению Киеву 3,2 млрд крон ($490 млн) для приобретения вооружения у украинских военно-промышленных комплексов в соответствии с «Датской моделью». Об этом сообщают в пресс-службе минобороны Дании.

После встречи министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена с его украинским коллегой Рустемом Умеровым стало известно о планах по финансированию. Дания и Украина намерены закупить у Украины артиллерийские системы, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракеты и противотанковые средства. Поульсен отметил, что в свете ситуации с политикой безопасности важно показать, что страна поддерживает Украину.

«С датской стороны мы взяли на себя инициативу, возглавив международную работу по закупкам через украинскую оборонную промышленность через «Датскую модель», — указал Поульсен.

Как сообщила пресс-служба, поставки будут осуществляться через украинские предприятия военно-промышленного комплекса с целью увеличения их производственных возможностей.

4 июня министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о том, что его страна предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро для обеспечения безопасности на море. В состав пакета также войдут более 50 морских беспилотных аппаратов, системы вооружения и датчики.