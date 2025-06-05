NYT рассказала об «ответе Путина» на атаку Украины по аэродромам

Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера.

«Он предположил, что ответом Путина будут «более масштабные… бомбардировки украинских городов и инфраструктуры», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, в атаке на российские авиабазы, некоторые из которых находятся в тысячах миль от Украины, было задействовано более 100 беспилотников, запущенных с территории России.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.