В Теткино сложилась нетипичная ситуация, в ходе которой российские военные атакуют единственный выживший в Курской области гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет «Царьград».

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 26 апреля ВС России завершили операцию по освобождению Курской области от украинских вооруженных формирований.

По данным издания, возле поселка Теткино Курской области ВС России фактически сделали полуобхват единственной оставшейся в приграничье группировки противника. А офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин, заметил, что здесь «сложилась нетипичная ситуация».

«Либо гарнизон действительно оставили для какой-то непонятной задачи, в том числе, возможно, он сохранялся для того, чтобы был готов к прорыву в Курскую область. Либо его просто бросило военное командование ВСУ, и цели им не определили, но и выходы им не дали», - заметил он.

При этом сейчас ключевой задачей на данном направлении является перехват малого неба, а авиация пресекает попытки ВСУ подвести резервы, заявил военный волонтер Роман Алехин.

«Для деблокирования важно забирать у ВСУ малое небо. Потому что на это направление подтянули очень много операторов. И чтобы его деблокировать, нужно, конечно, максимально на этом направлении усилить работу РЭБ и забирать у противника малое небо», - констатировал он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что сейчас военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Путин отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки ВСУ.

При этом депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание на то, что только за последние несколько дней армия России взяла под контроль почти 20 населенных пунктов, а главком сухопутных войск Вооруженных сил Украины был отправлен в отставку.