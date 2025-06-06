Попытки ликвидации некоторых главарей киевского режима могли предприниматься ещё в начале специальной военной операции.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил президент Союза «Офицеры группы «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. По его мнению, судя по всему, пока для выполнения этой задачи не хватает ресурсов.

«Украинская сторона подтверждала, что были десятки таких попыток, – напомнил он. – Думаю, такая задача действительно поставлена: ликвидировать руководство Украины, чтобы внести серьезный дисбаланс в управление».

Но раз это пока не реализовано, пояснил он, значит, мы данную задачу пока просто не можем осуществить.

«Нас останавливает невозможность, нехватка ресурсов и средств, необходимых для её выполнения», – предположил отставной офицер ФСБ.

В этих целях, добавил он, а также для пресечения новых терактов спецслужб Украины на территории России мы могли бы использовать опыт Израиля и других государств.

«У Израиля, наверное, самые лучшие наработки в мире в плане антитеррора, потому что страна всю свою историю находится в режиме постоянной борьбы – там всё зиждется на развитии и постоянной работе с серьёзной агентурной сетью. Кроме того, необходимы современные технические средства разведки», – резюмировал подполковник ФСБ.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер предположил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский вскоре будет ликвидирован.

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