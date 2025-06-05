Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под атаку ВСУ

Украинские дроны атаковали автомобиль, в котором находилась съемочная группа телеканала «Звезда», в Алешках Херсонской области.

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Об этом сообщает Telegram-канал телеканала.

«Вражеские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой «Звезды» в Алешках Херсонской области. Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий», — говорится в сообщении.

В марте украинский дрон атаковал съемочную группу донецкого телеканала в Горловке. Съемочная группа «Вести. Донецк» выполняла редакционное задание. В машине находились телеоператор, корреспондент и водитель, который увидел дрон, целящийся в автомобиль, и успел увернуться от прямого удара. Беспилотник сдетонировал рядом, осколками посекло машину.

Позже попавший под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР) корреспондент ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко в эфире «России 24» сообщил, что ему повезло и он цел.