В Минобороны РФ сообщили об успешном ударе самолетов Су-25 и о вывозе из Сумской области поврежденных украинских танков M1 Abrams. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро четверга, 5 июня.

Удары Су-25

Российские штурмовики Су-25 нанесли поражение бронетехнике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили ТАСС В Минобороны РФ. Военные отметили, что пуски ракет выполнялись с малых высот.

Два трофейных танка M1 Abrams

Военные российской группировки войск «Север» эвакуировали с границы Сумской области два поврежденных украинских танка M1 Abrams американского производства, два бронетранспортера International MaxxPro и бронемашину Stryker, передает ТАСС. Перед эвакуацией трофейной техники военные провели разведку местности.

Удар «Гиацинта»

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления украинских БПЛА на Ореховском направлении. Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытой огневой позиции на дальности более 20 километров. Пункт управления дронов был обнаружен средствами воздушной разведки беспилотной авиации ВС РФ.

Захват позиции ВСУ

Отделение ВС РФ под командованием сержанта Алексея Ченчука получило задачу захватить позиции ВСУ. Военные подошли к украинским силам с фланга, Ченчук выявил огневые точки и наблюдательные посты, после чего поставил задачи для нанесения организованного удара, рассказали в Минобороны РФ.

Военные подчеркнули, что Ченчук организовал надежную оборону и помог отразить многочисленные атаки ВСУ до прибытия основных сил. В результате ВС РФ заняли важную для эффективной корректировки артиллерийского огня позицию.