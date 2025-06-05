Украинские вооружённые силы утратили возможность получать данные со спутников американской компании Maxar Technologies, которые активно использовались с начала спецоперации для анализа боевой обстановки, планирования операций и наведения высокоточного оружия, включая системы HIMARS, сообщает Telegram-канал MASH.

По данным источников, хакерские группы Killnet и Beregini взломали систему Maxar, получив доступ к информации о российских объектах, после чего сервис перестал функционировать. Это создаёт серьёзные проблемы для ВСУ: снижается оперативная осведомлённость, усложняется отслеживание перемещений войск и оценка результатов ударов. Восстановление доступа может занять месяцы.

Maxar Technologies, формально являясь частной компанией, тесно связана с Командованием специальных операций США. Её данные использовались не только украинской стороной, но и западными разведками, СМИ и аналитическими центрами для мониторинга ситуации на фронте.

Примечательно, что в ходе расследования утечки был обнаружен список администраторов системы, в который входят сотрудник американского департамента киберопераций, а также некто Армен Кургинян.