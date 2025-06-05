Украина не получила желаемого результата от атак на российские аэродромы. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

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Он подчеркнул, что поступок Киева был «совершенно необдуманным». Эксперт полагает, что украинские власти устроили атаку с целью оказать давление на Москву в преддверии переговоров.

«За последние 96 часов украинцы сделали все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты оказались куда более скромными», — отметил он.

По мнению Меркуриса, атаки Украины не повлияют на ситуацию на поле боя в ее пользу, а, напротив, могут обернуться для нее большими проблемами.

Ответ за аэродромы: какие области попали под удар на Украине?

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказалась отвечать на вопрос, предупреждал ли Киев заранее об атаках на российские аэродромы.