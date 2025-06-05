В Британии дали оценку «необдуманным» атакам Украины на российские аэродромы

Киев сделал все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты атак на российские аэродромы не оправдали надежды украинских властей. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, пишет РИА Новости.

Первого июня, накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле, в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями стали военные аэродромы. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях нападения были успешно отбиты.

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, «это была совершенно необдуманная атака».

«Она, видимо, была рассчитана на оказание давления на Москву перед переговорами (…) За последние 96 часов украинцы сделали все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты оказались куда более скромными», - заметил он.

Меркурис констатировал, что атаки Украины не изменят ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу украинских военных, но могут привести к большим проблемам, в том числе и внутри страны.

Ответ за аэродромы: какие области попали под удар на Украине?

Ранее источники в администрации США сообщили американским СМИ, что Белый дом не знал о готовящейся атаке украинских беспилотников. А бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл призвал руководство США прекратить поставлять Украине оружие, которым могут быть атакованы стратегические ядерные силы России. Он предупредил, что подобные атаки несут в себе высокие риски эскалации украинского кризиса. Также они могут повысить риск прямой конфронтации между Россией и НАТО.