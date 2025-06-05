Марочко раскрыл подробности атаки ВСУ в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил о безуспешных попытках украинских оккупантов атаковать ВС России возле населённого пункта Торское в Донецкой Народной Республике.

«За последние несколько суток украинские боевики в разы усилили действия наступательного характера в районе населённого пункта Торское в ДНР», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российские бойцы ведут манёвренную оборону и отражают атаки противника.

Он добавил, что ситуация у Торского «сложная, но контролируемая».

Ранее Марочко заявил, что российские войска сорвали попытку украинских оккупантов прорвать госграницу России возле Журавлёвки Харьковской области.