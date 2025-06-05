В России указали на пример Китая в вопросе укрытия самолетов ядерной триады

Telegram-канал «Военный осведомитель» привёл пример Китая в вопросе защиты своих самолётов, относящихся к ядерной триады, комментируя заявление военного эксперта Олега Шаландина о невозможности защиты авиации от атак на аэродромах.

Как указывается в материале канала, ещё в 1960-е годы Китай активно занимался вопросом укрытия своих самолетов.

Так, отмечается, что китайская сторона для защиты своей воздушной военной техники оборудовал авиабазы в горах, а также обустраивал ангары на простых аэродромах для укрытия от непогоды.

«Ведь военно-политическое руководство Китая ещё с 1960-х просто не читало российских военных экспертов жанра «чего у нас нет, так того просто не надо», — указывают авторы поста.

В качестве примера в материале приводятся фото соответствующей базы.

Уточняется, что большинство подобных баз, построенных уже давно, в глубине Китая не только продолжают действовать, но и проходят регулярные модернизации.

«Строились и новые такие базы уже в 21 веке», — подчёркивается в посте.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах ВСУ по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России.

По данным ведомства, некоторые участники задержаны.

В Мурманской и Иркутской областях из-за атак противника возникли пожары. На других подвергшихся ударам военных аэродромах все террористические атаки отражены.