Роль дефицитных для Украины китайских дронов Mavic оценили

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Mavic от китайской компании DJI предопределяют контроль за полем боя в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

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Эти дроны предопределяют один из двух столпов современной войны — круглосуточное наблюдение, контроль поля боя на уровне взвода или отделения Сергей Полетаев сооснователь проекта «Ватфор»

Полетаев прокомментировал прекращение поставок Mavic на Украину и подчеркнул, что БПЛА Mavic и Matrice широко применяются обеими сторонами конфликта. Эксперт назвал основной задачей дронов в зоне СВО разведку и наблюдение за передним краем противника.

Ранее представители Вооруженных сил Украины признали провал своей системы противовоздушной обороны (ПВО). По их словам, украинская ПВО испытывает истощение своих возможностей и все менее способна отражать атаки российских БПЛА.