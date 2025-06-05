Раскрыты планы США рекордно повысить бюджет на ЯО с холодной войны

Администрация США предлагает самое крупное увеличение расходов на производство ядерных боеприпасов со времен холодной войны. Такая оценка содержится в докладе, распространенном в среду экспертами Группы изучения Лос-Аламоса.

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Как следует из документа, в обнародованном Белым домом техническом дополнении к проекту американского федерального бюджета на 2026 финансовый год (начинается в стране 1 октября) американская администрация запрашивает у Конгресса в общей сложности около $24,8 млрд на разработку, создание, модернизацию и уничтожение боезарядов по линии Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США. В текущем финансовом году на эти цели, как ожидается, будет выделено в общей сложности порядка $19,2 млрд.

Таким образом, по словам специалистов, бюджет НУЯБ "на производство боезарядов предлагается увеличить на 25%". "Это было бы крупнейшим годовым увеличением [бюджета на эти нужды] с 1962 года, то есть со времен Карибского кризиса", - отмечается в докладе экспертов. При этом они поясняют, что даже с учетом $1,8 млрд, выделяемых в текущем финансовом году на устранение последствий ураганов "Хелен" и "Милтон" на объектах НУЯБ, речь идет об увеличении бюджета на производство боеголовок на 17%. В таком случае это крупнейшее увеличение бюджета на эти цели с 1982 года.

Руководитель Группы изучения Лос-Аламоса Грег Мелло прогнозирует, что это далеко не последнее увеличение расходов на разработки в сфере ядерного оружия (ЯО) в США, отмечая при этом, что "рано или поздно рост расходов прекратится". "Некоторые проекты [НУЯБ] будут заброшены", - пишет Мелло, подчеркивая, что США, "к примеру, будут не способны поддерживать работу двух предприятий, производящих плутониевые сердечники". Кроме того, он считает проблемой нарушение действующей администрацией сроков подачи в Конгресс развернутых планов использования запрошенного бюджета. Это, по его словам, грозит "нехваткой [у законодателей] времени на рассмотрение" этих планов и, как следствие, недостаточным надзором за деятельностью НУЯБ. Кроме того, по словам эксперта, речь идет о "столь крупном [увеличении бюджета], что НУЯБ будет не в состоянии полностью потратить его".