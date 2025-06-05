В Сумской области российские бойцы захватили два танка Abrams

Вывезены также бронетранспортёры MaxxPro, бронеавтомобиль Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger, сообщили в Минобороны.

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В ведомстве уточнили, что иностранная техника была переброшена военнослужащими группировки войск «Север».

Эвакуация боевых трофеев с поля боя проходила в два этапа. Сначала провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от воздействия дронов и взрывоопасных предметов. После этого специалисты ремонтной роты вывезли образцы техники, применив специальный тягач.