Усиление активности стран НАТО в Арктике связали с Украиной

Усиление военной активности стран-членов НАТО в Арктике связано с их геостратегическим провалом на Украине. Об этом ТАСС сообщил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

Ранее в посольстве РФ заявили "Известиям", что Норвегия наращивает военное присутствие в северных регионах, а также создает условия для подтягивания в Арктику других стран НАТО.

"Странам НАТО после геостратегического провала при спецоперации на Украине необходимо показать свою силу, свою способность противостоять России. Навалившись всем скопом на небольшом, ограниченном участке", - считает эксперт.

Также Воротников отметил, что США заинтересована в разрушении российско-китайского сотрудничества в Арктике. Кроме того он подчеркнул, что в российской Арктике сосредоточены большие запасы редкоземельных элементов и стратегических металлов, таких как никель и медь. "Все эти богатства не дают спокойно жить нашим партнерам по Арктике", - подчеркнул ученый.

Воротников отметил, что в феврале текущего года страны НАТО проводили учения Arctic Forge-2025, официальной целью которых было заявлено - укрепление военного сотрудничества среди стран членов-альянса и повышение возможностей в условиях экстремального холода.

Но, по мнению эксперта, одной из главных учений было отработка противодействию России в Арктике, о чем свидетельствует, в частности, создание объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике (CAOC), укрепление спутниковой группировки.

По мнению Воротникова, России необходимо увеличивать свой оборонный потенциал в этой зоне - строить новые военные аэродромы, развивать системы беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, укреплять подводный флот. "Это необходимые расходы - свое надо уметь защищать", - резюмировал ученый.