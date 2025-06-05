Омбудсмен Морозова: ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР, где их лечили

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала, что ВСУ в Волновахе в ДНР расстреляли из танка больницу, в которой их лечили.

По её словам, данный случай её поразил.

«Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», — передаёт слова Морозовой РИА Новости.

При этом она добавила, что характер ведения войны со стороны ВСУ — это осознанное нанесение ударов по гражданскому населению.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее в видеообращении в своём Telegram-канале заявил, что украинские оккупанты начали направлять FPV-дроны роем на гражданские объекты в Горловке.