Российский бортовой комплекс для дронов создадут в 2026 году

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создают бортовой комплекс решений на российской элементной базе для управления полетом средних и малых дронов. Работы могут завершить в 2026 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ведущий инженер центра «Авионика» МАИ Глеб Боярский отметил, что сейчас разработчики беспилотных летательных аппаратов часто используют открытый программный код. Поэтому заказчик получает дрон с широким функционалом, но непрозрачной логикой работы, низкой надежностью и затрудненной интеграцией с внешними системами.

В МАИ рассказали, что новое программное обеспечение (ПО) создают в соответствии с промышленными стандартами. ПО тестируют, после чего его снабжают подробной документацией и гарантией качества.

«Функционал включает интерпретацию входящих сигналов от интегрированных и внешних измерительных устройств, управление дронами по линии радиосвязи, стабилизацию положения, контроль за соблюдением заданного маршрута и прочие функции», — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что инженеры МАИ создали модульный беспилотник вертикального взлета и посадки F1. Аппарат может использовать различные модули, которые позволят перевозить грузы, выполнять поисково-спасательные операции и другие задачи.