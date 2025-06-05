Польская фирма складировала без охраны вооружение для Киева

RT на русском

Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский рассказал, что одно из частных предприятий республики хранило на складе без охраны средства ПВО, предназначенные для отправки на Украину.

Польская фирма складировала без охраны вооружение для Киева
© ТАСС

По его словам, прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу данного инцидента. Добжиньский добавил, что данное оружие принадлежит частной фирме, которая имеет лицензию на оборот оружия.

Свою причастность к инциденту, по информации РИА Новости, также отвергли и в Министерстве обороны Польши.

«Сообщаем, что обнаруженные в городе Лашки Подкарпатского воеводства контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска польского», — заявили в ведомстве.

Reuters ранее сообщило, что в Польше на границе с Украиной обнаружили контейнеры с оружием.

«Военная хроника» также сообщала, что военное снабжение ВСУ через польский Жешув не останавливается.

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