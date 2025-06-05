Польская фирма складировала без охраны вооружение для Киева

Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский рассказал, что одно из частных предприятий республики хранило на складе без охраны средства ПВО, предназначенные для отправки на Украину.

По его словам, прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу данного инцидента. Добжиньский добавил, что данное оружие принадлежит частной фирме, которая имеет лицензию на оборот оружия.

Свою причастность к инциденту, по информации РИА Новости, также отвергли и в Министерстве обороны Польши.

«Сообщаем, что обнаруженные в городе Лашки Подкарпатского воеводства контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска польского», — заявили в ведомстве.

Reuters ранее сообщило, что в Польше на границе с Украиной обнаружили контейнеры с оружием.

«Военная хроника» также сообщала, что военное снабжение ВСУ через польский Жешув не останавливается.