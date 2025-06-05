ВСУ попытались атаковать беспилотниками три региона России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три российских региона с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

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По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 дронов над Белгородской областью, одиннадцать — над Ростовской, еще три — над Воронежской.

Уточняется, что атаки были отражены в период с 22:00 по московскому времени 4 июня до 00:00 5 июня.

Ранее украинский беспилотник сбили над территорией Крыма.