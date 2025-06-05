Трамп сменит глав командований ВС США

Президент США Дональд Трамп представил кандидатуры на должности новых глав Центрального и Африканского командований ВС США (CENTCOM и AFRICOM). Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Кандидатом на должность командующего CENTCOM с присвоением звания адмирала стал вице-адмирал ВМС Чарльз Купер II. Генерал-лейтенант ВВС Дагвин Андерсон выдвинут на должность главы AFRICOM с повышением в звании до генерала.

Их кандидатуры должен утвердить Сенат Конгресса США.