Киев планирует запустить производство оружия в странах Запада для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи контактной группы по военным поставкам Киеву в формате "Рамштайн".

"По результатам сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" запускаем новую важную инициативу совместного производства украинского оружия в странах "Рамштайн", - написал он в своем телеграм-канале.

Финансировать производство будут западные страны, участвующие в инициативе. Речь идет о совместном выпуске дронов, ракет, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы и других видов вооружения. По словам Умерова, произведенное оружие будет идти на нужды ВСУ до тех пор, пока продолжаются боевые действия.

"Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии. Наша позиция неизменна: первоочередным приоритетом являются потребности сил обороны Украины. И партнеры подтвердили: все, что произведено на таких предприятиях, пойдет на нужды украинского войска, пока продолжается война", - утверждает он.

При этом министр не уточнил, сколько стран выразили готовность в этом участвовать.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ. При этом Владимир Зеленский в конце мая признал, что бесплатная военная помощь Украине со стороны Запада уменьшается. По его словам, Киеву приходится покупать все больше оружия за свои деньги.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта.