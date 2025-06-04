Великобритании необходимо изменить свою военную стратегию и подход к использованию военных баз. Об этом сообщил журнал Economist.

Журнал, в частности, пишет, что британские Королевские военно-воздушные силы, как и во многих европейских странах, экономили деньги, закрывая базы и размещая самолеты в одном месте. Воскресная украинская атака с применением беспилотников стала напоминанием для Великобритании, что такая стратегия ошибочна.

Теперь ВВС должны заново научиться вести боевые действия с более широкого спектра баз и рассредоточить свои боеприпасы, запасные части и топливо. Однако на такую модернизацию у королевства катастрофически не хватает денег, отмечает Economist.

Как сообщило Минобороны РФ, киевский режим совершил 1 июня несколько терактов с применением FPV-дронов против аэродромов в пяти регионах России. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.