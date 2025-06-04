Свиноводческий комплекс «Хоромное» в Брянской области подвергся минометному обстрелу Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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По данным источника, среди сотрудников предприятия пострадавших нет. Информации о животных, пострадавших в результате атаки, не приводится.

Региональные власти пока не прокомментировали происшествие.

4 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 109 беспилотников ВСУ. Кроме того, в ведомстве уточнили, что было сбито еще три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В этот же день российские войска при помощи беспилотников и артиллерии ударили по позициям украинской армии в 133 районах.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что вооруженные силы Украины усиливают «дронный террор» против обычных россиян.