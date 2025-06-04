NYT: США вычтут поставки оружия ВСУ из доли Украины в ресурсной сделке
США намерены вычесть стоимость поставленного Украине оружия из доли, которая принадлежит Киеву по ресурсной сделке. Об этом сообщает The New York Times.
В издании отметили, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США в Европе опасались, что он прекратит военную помощь Украине. Однако теперь европейские страны настроены более оптимистично в этом вопросе, поскольку уверены, что смогут оказать Киеву необходимую при таком развитии событий финансовую и военную поддержку. Более того уже сейчас Европа предоставляет Украине больше денег, чем США.
«Спорная сделка по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом также может быть использована для компенсации прямых американских продаж оружия Украине. Американские продажи будут вычтены из доли Украины, что позволит Трампу настаивать на том, что поставки оружия не являются подарком», — говорится в тексте.