NYT: США вычтут поставки оружия ВСУ из доли Украины в ресурсной сделке

США намерены вычесть стоимость поставленного Украине оружия из доли, которая принадлежит Киеву по ресурсной сделке. Об этом сообщает The New York Times.

В издании отметили, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США в Европе опасались, что он прекратит военную помощь Украине. Однако теперь европейские страны настроены более оптимистично в этом вопросе, поскольку уверены, что смогут оказать Киеву необходимую при таком развитии событий финансовую и военную поддержку. Более того уже сейчас Европа предоставляет Украине больше денег, чем США.