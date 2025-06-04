Economist: украинская атака заставила Запад осознать изменения в ведении войн

Атака ВСУ на российские аэродромы показала, что британским войскам нужно переосмыслить способы ведения войн, пишет The Economist.

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«Войска Великобритании должны заново научиться вести боевые действия с более широкого диапазона позиций и рассредоточить свои боеприпасы, запасные части и топливо», — говорится в материале.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили высоко оценил ударные операции Вооружённых сил Украины, направленные на российские военные аэродромы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сделает всё для расследования атак на военные аэродромы.

1 июня Минобороны России сообщило об ударах ВСУ по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России.