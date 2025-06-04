Рогов заявил об украинской атаке из РСЗО HIMARS на Токмак
Украинские войска, как сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, атаковали город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS американского производства.
По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, повреждены три жилых дома.
Боевики ВСУ подвергли атаке из РСЗО HIMARS жилой квартал в Токмаке, сказал Рогов. Ракета, как уточняется, попала в проезжую часть рядом с детской площадкой. В результате повреждены три жилых дома.
Пострадавших нет.