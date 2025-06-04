Украинские войска, как сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, атаковали город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS американского производства.

© Московский комсомолец

По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, повреждены три жилых дома.

Боевики ВСУ подвергли атаке из РСЗО HIMARS жилой квартал в Токмаке, сказал Рогов. Ракета, как уточняется, попала в проезжую часть рядом с детской площадкой. В результате повреждены три жилых дома.

Пострадавших нет.