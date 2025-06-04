Рогов заявил об украинской атаке из РСЗО HIMARS на Токмак

Московский Комсомолец

Украинские войска, как сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, атаковали город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS американского производства.

Рогов заявил об украинской атаке из РСЗО HIMARS на Токмак
© Московский комсомолец

По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, повреждены три жилых дома.

Боевики ВСУ подвергли атаке из РСЗО HIMARS жилой квартал в Токмаке, сказал Рогов. Ракета, как уточняется, попала в проезжую часть рядом с детской площадкой. В результате повреждены три жилых дома.

Пострадавших нет.

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