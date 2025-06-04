Военблогер: у РФ есть план «Большой Прометей» в отношении Украины

Россия имеет план под названием «Большой Прометей», который касается Украины. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военный блогер Михаил Звинчук.

Комментируя атаки ВСУ на российские аэродромы и теракты на железнодорожных мостах в Брянской и Курской области, он отметил, что ответные действия РФ на это «являются вопросом не только чисто военно-политического характера, но и имиджа страны».

«Вариантов ведь хватает, и речь даже не об ударах по энергетике в приграничье или "Орешнике". Присмотреться можно как минимум к давно предложенным мерам комплексного характера, вроде плана "Большой Прометей"», — написал Звинчук.

По его словам, главная его цель — «полная изоляция и отключение Киева как центра управления войсками и финансовыми ресурсами». Звинчук подчеркнул, что РФ может добиться этого «без ядерной эскалации».