ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению в Полтавской области

В ВСУ сообщили, что по одному из украинских учебных подразделений в Полтавской области был нанесён удар.

Информация об этом появилась в Telegram-канале сухопутных войск вооружённых сил Украины.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств происшествия и оценки причинённого ущерба на Украине создали специальную комиссию.

3 июня в Полтаве в центральной части Украины прогремели взрывы.

Также сообщалось, что ВС России ударили по центру сил спецопераций ГУР Украины в Сумской области.