Министр обороны Британии похвалил Киев за теракты против РФ

Министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции в Брюсселе похвально отозвался об ударах, которые Вооруженные силы Украины нанесли по военным аэродромам России.

"Снимаю шляпу перед Украиной за операцию "Паутина". Это напоминает нам о том, что Украина может причинить серьезной урон российским войскам", - сказал он после встречи контактной группы по военным поставкам на Украину в формате "Рамштайн".

Как заявили в Министерстве обороны России, Киев совершил теракт 1 июня с применением беспилотников в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В Минобороны добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.