Хинштейн сообщил о варварских атаках ВСУ по территории Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают варварские атаки по территории Курской области. Об этом сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, на фоне непрекращающихся ударов местные власти должны обеспечить безопасность ремонтников, которые будут восстанавливать приграничные районы.

Также Хинштейн отметил, что на территории региона уже уничтожено более 440 тысяч взрывоопасных предметов, оставшихся после ударов ВСУ.

Ранее сегодня, 4 июня, глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что разминировать приграничные регионы нужно в самые сжатые сроки.